Cuba con Dorvigni y Estrada en Mundial de Judo

Los cubanos Anaily Dorvigni y Magdiel Estrada debutan, en la tercera jornada del torneo individual del Campeonato Mundial de judo de Bakú, Azerbaiyán, donde Japón lidera el medallero con tres de oro, dos de plata y una de bronce.

Luego de intentos fallidos de preseas, con Melissa Hurtado y Osniel Solís, en ambos casos con dos victorias y un revés, Dorvigni y Estrada intentarán subir al podio.

Dorvigni quedó bye en la primera ronda, por lo que comenzará su accionar contra la ganadora del combate entre la rusa Anastasiia Konkina y la rumana Corina Stefan, mientras que Estrada lo hará ante el austriaco Lukas Reiter.

En las próximas fechas subirán al tatamis los cubanos Maylin del Toro, el domingo; Asley González e Iván Silva, el lunes; Kaliema Antomarchi, el martes; e Idalis Ortiz y Andy Granda, el miércoles, en tanto que el jueves será el torneo por equipos mixto.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.