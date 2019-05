Cuba con aspiraciones en las velas en Juegos Panamericanos

La Habana, Cuba. – Lograr una medalla en los Juegos Panamericanos sería una gloria inmensa para los veleristas cubanos, pero ahora es solo un sueño; según declaró el Comisionado Nacional, Eduardo Rodríguez, el objetivo de todos será llegar a la regata final por las medallas.

La Vela constituye uno de los deportes de menor cosecha para Cuba en Panamericanos, a pesar de la inmensa historia de Nélido Manso y Octavio Lorenzo; no obstante ha mostrado crecimiento rumbo a Lima, pues asistirán 6 embarcaciones frente a las 2 de Toronto 2015.

Destaca el medallista centrocaribeño Lester Hernández en el Sunfish abierto; además estarán Sanlay Castro en Láser Radial, Dennier Infante en Láser Stándard, Leyaris Ávila y Alejandro Fernández en Tabla RSX, y los dos miembros por definir en el Snipe.

Ahora esperan la confirmación para una base de entrenamiento en la sede, antes de los Juegos, imprescindible para mejorar la navegación.

