Cuba cierra el 2017 con logros deportivos

La Habana, Cuba. – Antonio Becali, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), resaltó este viernes, en La Habana, los logros de Cuba en esa esfera, no solo en el alto rendimiento, sino también en la actividad deportiva para todos.

En la finca La Trinidad, Becali hizo un resumen de lo sucedido en el año que está por terminar, en el que destacó la actuación de los cubanos en los distintos Campeonatos Mundiales, con la conquista de 5 medallas de oro, 6 de plata y 7 de bronce.

Ponderó el desempeño de los representantes de Cuba en la cita del orbe de boxeo que acogió Hamburgo, Alemania, donde incluyeron a 7 púgiles en la final, y de ellos 5 subieron a lo más alto del podio de premiaciones.

Igualmente mencionó a otros deportes con resultados sobresalientes, entre los que se encuentra el canotaje con 2 preseas de plata en su certamen universal.

