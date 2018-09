Cuba y Brasil firman acuerdo de colaboración en fútbol

Las federaciones de fútbol de Cuba y Brasil firmaron un acuerdo de colaboración con el patrocinio de la Federación de Asociaciones de Fútbol Asociado, FIFA.

Walter Fieldman, presidente del organismo rector del balompié en Brasil; Jair Bertoni, director por la FIFA de federaciones miembros para las Américas; y Jesús Pereira, secretario general de la entidad cubana, hicieron oficial el acuerdo, inicialmente por espacio de 4 años.

Previo a la firma, Bertoni destacó la importancia de este proyecto para el desarrollo del fútbol en Cuba, y destacó que es el primero entre dos federaciones con el auspicio de la FIFA.

La estrategia consiste en la transmisión de conocimientos por parte de un país con enorme tradición como Brasil para apoyar el crecimiento de la disciplina en Cuba y desde ya se imparte un primer curso para entrenadores de las categorías inferiores.

