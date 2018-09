Cuba aspira a estar entre los primeros en Olimpiada de Ajedrez

Cuba buscará posicionarse entre las 20 primeras naciones del orbe en la próxima Olimpiada de ajedrez, a celebrarse en Georgia, afirmó Carlos Rivero, comisionado nacional.

Durante la ceremonia de abanderamiento de la delegación, el directivo explicó que la meta es situarse entre las 15 primeras escuadras en la rama femenina, mientras la selección de varones aspira a concluir en el rango de los 25 primeros lugares.

Este objetivo está acorde con lo que el país potencia como deporte olímpico y, aunque tenemos algunas ausencias, no vamos a demeritar la labor que vienen realizando los que están, declaró Díaz.

La primera trebejista entre las damas, la Maestra Internacional sin distinción de sexo, Lisandra Ordaz, señaló que el equipo posee una vasta experiencia internacional, factor que junto a la unidad, representan sus fortalezas más importantes.

