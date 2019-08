Cuba asciende al quinto lugar del medallero en Lima

Lima, Perú. – La delegación cubana ganó este miércoles 3 medallas de oro, para amanecer en el quinto lugar de los Juegos Panamericanos, gracias a 18 cetros, 13 subtítulos y 17 premios bronceados.

La Lucha abrió agenda con dos reyes en el estilo grecorromano, el dominador Ismael Borrero y el potente Gabriel Rosillo; mientras quedaban en bronce Daniel Gregorich, Yosvanys Peña y Luis Orta, este último sorprendido por un increíble revés a segundos del final de su primer combate.

Juan Miguel Hechevarría brindó la otra corona, esperada, pero con registro sin lujo en el Salto largo de 8,27 metros; y Rose Mary Almanza cumplió el pronóstico de una plata en los 800 metros planos.

Durante la jornada, Leonel Suárez y Briander Rivero finalizaron quinto y onceno en el Decatlón; Roxana Gómez avanzó a la final de los 400 metros, y Adriana Rodríguez marcha segunda en el Heptatlón.

Un inesperado bronce logró Harold Rodríguez en el Sable, segunda medalla para la Esgrima; su hermano Hansel llegó a Octavos de final, mientras que Yamirka Rodríguez y Ceily Mendoza avanzaron hasta Cuartos en la Espada.

Dariel Leyva accedió a la final de la Mano Individual en la Pelota Vasca, al igual que Yasmary Medina y Leyanis Castillo en el Frontenis doble; Jeidy Pradera fue cuarta en la Contrarreloj del Ciclismo, Arlenis Sierra sufrió un desperfecto mecánico, y Pedro Portuondo llegó duodécimo.

Elisbet Gámez mostró su grandeza, quinta en los 200 libres de la Natación a pesar de sufrir el dengue hace algunas semanas; y los equipos de Tiro con arco perdieron en Cuartos de final.

Los remeros avanzaron a finales en las 8 modalidades disputadas; y en la Vela las únicas buenas noticias siguen llegando mediante el bote mixto de Nélido Manso y su hija Iris, estables dentro de los 5 primeros.

Cuba tendrá representantes en 12 de los 18 deportes activos hoy en el calendario de los Juegos Panamericanos; 5 de ellas con disputa de medallas.

El abanderado de la delegación, el coloso Mijaín López, buscará la tercera corona de la Lucha, en una jornada donde también buscarán medallas Lianna Montero, Yusneylis Guzmán y Lilianet Duanes.

Inicia el Judo en categorías de pronóstico reservado, debutarán Nahomys Acosta, Roberto Almenares y Vanesa Godínez; en la Esgrima habrán retos espectaculares, principalmente en la Espada por equipos masculinos, donde hay opciones para todo, y también se presentarán las floretistas.

En el Atletismo tienen probabilidades de coronarse, pero complicadas, Zuriam Hechevarría en los 400 metros con vallas, Adriana Rodríguez en el Heptatlón, y Yarisley Silva en el Salto con Pértiga, donde le acompañará Rosaidi Robles.

Desde el Atletismo pueden surgir otros premios, de cualquier metal, con la participación de Roxana Gómez en los 400 metros, o los martillistas Roberto Janet y Reinier Mejías.

Del canal de Remo deben llegar alegres noticias con las de Yariulvis Cobas y Aimé Hernández; en la Natación habrá amplia presencia cubana pero las medallas son utopías; y en los Cuartos de final del Polo acuático las mujeres enfrentan a Puerto Rico, y los hombres a Argentina.

Hoy seguirán los enfrentamientos eliminatorios en varias modalidades de la Pelota Vasca; se realizarán los primeros desafíos entre equipos del Tenis de mesa; y en el Hockey los hombres comenzarán la disputa del quinto lugar.

Elizabeth Rodríguez, Maydenia Sarduy y Karla Fals buscarán superar los Octavos de final del Tiro con arco, donde tienen fuertes retos; y llegará una jornada para sentencias de clasificación en las diversas regatas de la Vela.

Es un campeón, uno de los nuevos íconos, y además, un referente del movimiento deportivo cubano, pero Juan Miguel Echeverría es poco más que un adolescente.

Con su frescura juvenil llegó a la Zona Mixta del Estadio Atlético de La Videna tras una larga celebración al ganar el Salto Largo de los Panamericanos. Son mis primeros Juegos y estoy muy contento, declaró a la prensa: por eso me enorgullece el triunfo y espero que todo el pueblo este contento.

Y en fracciones de segundos elevó las referencias a su verdadero nivel: quería irme con una marca por encima de 8,50 metros, dijo: pero las condiciones del tiempo no eran las mejores.

Así afirmó, con estirpe ganadora, pero en un tono conocedor de deudas, por eso luego agregó que iba por mucho más en el venidero Campeonato Mundial, el mejor termómetro para medir la grandeza de Juan Miguel.

