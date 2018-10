Cuba ante Turquía en Mundial de Voleibol

El equipo femenino de Cuba enfrenta al de Turquía en la jornada de cierre de la fase de grupos del Campeonato Mundial de voleibol, que tiene lugar hasta el próximo día 20 en varias ciudades de Japón.

Con sede en la urbe de Sapporo, las jóvenes discípulas de Tomás Fernández topan en el apartado B con las turcas, en una jornada que se completa con los partidos Italia-China y Bulgaria-Canadá.

Las cubanas acumulan cuatro derrotas consecutivas, con pizarras de cero a tres ante las chinas, búlgaras e italianas, y uno a tres contra las canadienses, por lo que será la última posibilidad de una victoria en la llave.

Italia y China lideran el apartado B del Campeonato Mundial de voleibol femenino en suelo japonés, con cuatro victorias sin reveses, seguidas por las turcas, las búlgaras y canadienses, así como las cubanas.

