Cuba ante Puerto Rico en Mundial Masculino de Voleibol

Cuba y Puerto Rico se enfrentan en busca del quinto lugar del grupo D, del Campeonato Mundial masculino de voleibol, que tiene lugar en varias ciudades de Bulgaria e Italia con la participación de 24 equipos repartidos en cuatro grupos.

Sin posibilidades de avanzar a la fase de 16, los cubanos y puertorriqueños, ambos con cuatro reveses sin victorias, buscan romper la cadena de derrotas para al menos terminar en el penúltimo lugar de la llave.

Los cuatro primeros de cada apartado pasan a la siguiente etapa, para la cual ya están asegurados Polonia, campeón defensor, e Irán, seguidos por Bulgaria y Finlandia.

Cuba cayó en sus primeros cuatro partidos con pizarras de uno a tres ante los polacos, finlandeses e iraníes, y de cero a tres contra los anfitriones búlgaros, con sede en Varna.

