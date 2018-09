Cuba ante Finlandia en Mundial de Voleibol Masculino

La selección masculina de voleibol de Cuba enfrenta a la de Finlandia, en la continuación del Campeonato Mundial, con sede en varias ciudades de Bulgaria e Italia, y la presencia de 24 equipos repartidos en cuatro grupos.

Luego de perder este miércoles ante Polonia, campeón defensor, los discípulos de Nicolás Vives buscan este viernes la primera victoria en el apartado D, con escenario en la urbe búlgara de Varna, en una fecha y llave en que la también toparán los anfitriones con Puerto Rico.

Este jueves Cuba descansó, al igual que Finlandia, mientras que Polonia e Irán derrotaron a Puerto Rico y Bulgaria.

La tabla de posiciones del segmento D del equipo masculino de voleibol en el Campeonato Mundial la encabezan los polacos e iraníes, ambos con dos ganados sin reveses, seguidos por los locales, los cubanos, los finlandeses y los puertorriqueños.

