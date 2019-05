Cuba ante Chile en semifinales de Copa Panamericana de voleibol

El equipo masculino de Cuba enfrentará mañana al de Chile, en la etapa de semifinales de la Copa Panamericana sub 21 de voleibol, con sede en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores, en Lima, Perú, donde hoy será jornada de descanso.

Los cubanos avanzaron este martes directo por el grupo A y en calidad de invictos a la importante fase, en la que buscarán el boleto para la final del sábado contra los chilenos, quienes vencieron este miércoles a Estados Unidos.

Este viernes también se enfrentarán los dominicanos y colombianos, y los peruanos y los estadounidenses, en el comienzo de la clasificación por los puestos del quinto al octavo.

Además de luchar por medallas, 6 de los 8 planteles participantes buscan el boleto que reparte el torneo para el campeonato mundial de la categoría, previsto para efectuarse en el mes de julio de este año en Manama, Bahrein.

