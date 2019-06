Cuba a semifinales en mundial sub 24 del balonmano

La selección masculina cubana de balonmano clasificó a las semifinales del Campeonato Mundial de Naciones Emergentes, categoría sub 24 años, con sede en Tbilisi, Georgia, donde lograron su cuarto éxito consecutivo.

El equipo de Cuba mantuvo su condición de líder del grupo A de ese torneo, al superar a su similar de Azerbaiyán, que aparece en la quinta posición de esa llave sin opciones de ubicarse entre los dos primeros lugares.

Por el elenco de la isla se destacaron, en el triunfo de este miércoles, Dariel García, quien anotó 5 goles, bien secundado por sus compañeros Omar Toledano, Claudio Ramos y Adonys Jesús García, todos con 4 anotaciones.

Mañana, el conjunto cubano cerrará la fase eliminatoria en duelo contra la India, que no ha podido alcanzar ninguna victoria; detrás de los criollos, en su agrupación va Gran Bretaña.

