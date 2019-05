Cuba a Nicaragua, no a la Liga Can Am

La Dirección Nacional de Béisbol confirmó que la preparación de Cuba rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima incluirá una estancia en Nicaragua.

Su titular Yovani Aragón explicó que la serie, de cinco partidos, quedó pactada ante la imposibilidad de gestionar visados en la embajada canadiense en La Habana, paso imprescindible para participar en la Liga Can Am.

Cuba jugará a partir del 26 de junio en el país centroamericano. Los tres primeros encuentros serán en diferentes departamentos, y los dos últimos en Managua, la capital.

El equipo para esa fase de la puesta en forma será definido después de la estancia que comienzan hoy en México 28 de los preseleccionados, quienes retornan el 1 de julio.

