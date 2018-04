Cuba con 9 mujeres en Panamericano de Judo

Idalis Ortiz, multimedallista olímpica y mundial en más de 78 kilos, lidera el equipo de 9 mujeres de Cuba que participará del 20 al 22 en el Campeonato Panamericano de Judo en San José, Costa Rica, donde buscarán cupos para los Juegos de Lima 2019.

Con escenario en el Salón Cristal, del Centro de Eventos Pedregal, estarán en acción también las cubanas Melissa Hurtado y Yanisleidis Ponciano, así como Yarisleidys Hernández y Analis Dorvigní.

El jefe del colectivo técnico Félix Portuondo explicó que deben partir en breve con el propósito de conseguir los 7 boletos para la cita multideportiva peruana del próximo año.

Agregó que también tienen el objetivo de continuar la preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, previstos para efectuarse del 19 de julio al 3 de agosto venideros.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.