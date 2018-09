Cuatro décadas del primer oro mundial

Las cuatro décadas del primer triunfo de la Mayor de las Antillas en el Campeonato Mundial de Voleibol femenino con sede en la antigua Unión Soviética se celebra en todo el país este 6 de septiembre, jornada reconocida como Día del Voleibol en Cuba.

Fue aquel hecho el que marcó el camino hacia nuevos triunfos, lo que en el sexo femenino se tradujo en 3 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona, Atlanta y Sydney; 2 en los certámenes universales de Brasil y Tokio y una plata en Checoslovaquia.

En aquella cita de hace 40 años las cubanas lograron el título, al dominar a las llamadas Niñas Magas de Japón, para concretar una relevante actuación con 9 triunfos, 27 parciales ganados y solo 2 perdidos.

Dirigidas por los ya fallecidos entrenadores Eugenio George y Antonio Perdomo, todas debutaron en este deporte en diferentes años en los Juegos Escolares Nacionales.

