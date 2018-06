Croacia noquea a Argentina en el Mundial

Después de un gris estreno, Argentina recibió otro duro golpe a sus aspiraciones de avanzar en el Mundial de fútbol, con la goleada de tres-cero que le propinó Croacia en partido correspondiente al grupo D del torneo con sede en varias ciudades rusas.

Aunque no demostró muchas luces en su juego, el calvario de la albiceleste comenzó en el minuto 53 cuando el arquero Willy Caballero cometió un garrafal error que fue aprovechado por Rebic para abrir el marcador.

Ninguna de las variantes pudo sacar a los sudamericanos del shock y los goles de Modric y Rakitic complicaron más sus aspiraciones, que ahora dependen en gran medida de los que suceda mañana en el duelo entre Islandia y Nigeria.

En la jornada, Francia aseguró su avance desde la llave C con un triunfo de un gol por cero sobre Perú, mientras que Australia y Dinamarca conservaron sus opciones con un empate a uno.

