Crece delegación cubana rumbo a Barranquilla

La Habana, Cuba.- Luego de las clasificaciones en taekwondo, boxeo, triatlón y tenis, la delegación cubana a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla creció hasta los 431 integrantes, con presencia en 252 pruebas.

La más reciente información de la Dirección de Alto Rendimiento del INDER confirma la obtención de 8 cupos en boxeo, 16 en taekwondo, 4 en tenis y 6 en triatlón.

Los Juegos Centroamericanos entregarán 470 juegos de medallas y Cuba aspira a disputar 379 de ellos, 91 menos exactamente.

Como se ha explicado, la representación cubana desea repetir el primer lugar del medallero, ostentado desde la edición de Panamá 1970, para lo cual alista a más de 700 atletas con el fin de conformar una delegación que ronde los 500.

