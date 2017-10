Bloqueo contra Cuba; costos de una infamia

La Habana, Cuba. – Los colmillos del injusto bloqueo estadounidense continúan hiriendo el proceso de crecimiento del deporte cubano, afirmaron directivos y especialistas del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) en conferencia de prensa desarrollada en el Salón Adolfo Luque del estadio Latinoamericano, en La Habana.

Pavel Pino, director del Instituto de Medicina Deportiva aseveró que ha sido imposible adquirir en compañías y filiales norteamericanas los insumos para la realización de las muestras del Programa Nacional Antidopaje, lo que ocasionó una carestía del veinte por ciento.

También afirmó no poder acceder a nutrientes y recuperantes para los atletas a través de firmas estadounidenses reconocidas, lo que obligó a que se realizara el pago a otros proveedores, mediante terceros países, al doble de su precio original.

Otros especialistas recordaron que se mantienen las dificultades para el intercambio académico, la obtención de bibliografía y la realización de clínicas y conferencias.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos otorgó licencia para que Cuba pudiera recibir los pagos por su participación en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, pero el bloqueo lo impide.

Ello lo esbozó ante la prensa Yovani Aragón, Comisionada Nacional de la disciplina, quien agregó que Carlos Benítez, William Saavedra y Lázaro Blanco, integrantes del Todos Estrellas de la pasada Serie del Caribe no pudieron recibir su premio en metálico, por los desmanes de esa ley criminal.

El directivo dijo que el bloqueo estadounidense ha impedido la visita de equipos de béisbol como los Dodgers de los Ángeles, los Astros de Houston y los Cachorros de Chicago, lo que privó la adquisición de importantes ingresos.

Yovani Aragón recordó, que esa política obliga a que los peloteros abandonen la Isla y renuncien a su ciudadanía si aspiran a jugar en las Grandes Ligas.

