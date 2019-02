Corredora Almanza se corona con mejor cota de la temporada al aire libre

La corredora Rose Mary Almanza Blanco reinó en la prueba de los 800 metros planos con la mejor marca de la temporada al aire libre de 2019 en el Festival de Velocidad Rafael Fortún In Memoriam, que aconteció en Camagüey.

Seguida de la neozelandesa Khaterine Camp, la camagüeyana lidera el escalafón oficial de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo; la australiana Georgia Griffith se mantiene en el tercer lugar.

En el estadio de atletismo Rafael Fortún Chacón, la fondista superó a su coterránea Lisneidis López, y a la pinareña María Calderín, quienes se ubicaron en el segundo y tercer escaños, respectivamente.

Almanza Blanco, tres veces campeona centrocaribeña en Barranquilla, Colombia 2018, refirió que ese fue un resultado satisfactorio, aunque quizás con un poco de exigencia de las rivales hubiese bajado de los 2 minutos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.