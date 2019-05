Corona cubana en Torneo Latinoamericano de tenis de mesa

Andy Pereira, Jorge Moisés Campos y Liván Martínez aseguraron para Cuba el cetro para equipos masculinos del Campeonato Latinoamericano de tenis de mesa, que hoy continúa en sus acciones en Guatemala con las eliminaciones de individuales, dobles y dobles mixtos.

Los cubanos cubrieron la fase de grupos y el cuadro principal con apenas 1 revés, y derrotaron en la final por 3-0 a la representación chilena, mientras que las medallas de bronce fueron para anfitriones y puertorriqueños.

En el sector femenino, las cubanas terminaron en el tercer escaño después de ceder en semifinales ante las campeonas chilenas, quienes derrotaron por 3-2 a las colombianas por el título.

El certamen sirve a los jugadores cubanos como excelente preparación para enfrentar en julio próximo los Juegos Panamericanos de Lima, compromiso que asumirán con elencos completos en cada sexo.

