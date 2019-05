Convocatoria cubana para la Copa de Oro de fútbol

Un grupo de 28 jugadores integran la convocatoria para conformar la selección cubana que participará en la cercana Copa de Oro de fútbol, que tendrá sede compartida entre Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

Según lo anunciado por la Comisión Nacional, serán 23 los que finalmente quedarán bajo las órdenes del estratega Raúl Mederos para asumir el fuerte torneo que se disputará entre el 15 de junio y el 7 de julio próximos.

Cuba fue ubicada en el Grupo A y debutará durante la primera fecha del certamen frente al favorito elenco mexicano en Pasadena, 4 días más tarde enfrentaría a la selección de Martinica en Denver y cerraría con un choque contra Canadá el 23 en la ciudad de Charlotte.

Además, trascendió que será el holguinero Yadel Martínez el único árbitro cubano que actuará en el certamen, junto a otros 14 jueces de la CONCACAF.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.