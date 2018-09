Convocan a entrenadores de Fitness para cruceros

La Vicepresidencia de Cultura Física del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, de conjunto con la empresa Cubadeportes y Selecmar, convocan a todos los interesados en brindar servicios como entrenadores de las diferentes modalidades de Fitness, específicamente en aerobios y sus variantes en los cruceros.

Los aspirantes deben presentarse en la Ciudad Deportiva, sita en Boyeros y Vía Blanca, el 27 del mes en curso a las 9 de la mañana, para someterse a un examen.

Los interesados deberán presentar original y copia del título de Licenciado en Cultura Física, el carnet de identidad, currículo actualizado y estar preparado para demostrar sus habilidades de forma teórica y práctica durante un examen.

Los aspirantes tienen que dominar perfectamente el idioma inglés, poseer buena aptitud y condición física, así como conocimientos y dominio de las diversas modalidades de Aerobio, Fitness y Musculación.

