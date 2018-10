Confirmados más de mil extranjeros para Marabana

Unos mil 139 corredores extranjeros de 47 países han confirmado su asistencia a la trigésimo segunda edición de Marabana, la principal carrera de maratón de Cuba que se celebrará el próximo 18 de noviembre.

Para el presente año ya están inscritos, además, 3 700 andarines nacionales que serán protagonistas del tradicional evento, con salida y meta frente al Capitolio Nacional.

Carlos Gattorno, director general del proyecto Marabana-Maracuba, confirmó que todavía la cifra de inscritos debe incrementarse, a tono con el prestigio que se ha ganado esa carrera en el mundo.

También ratificó que un día antes de Marabana se correrá Maracuba en todos los municipios y provincias del país, con salida a las 10:00 ante meridiano a través de la emisora Radio Reloj, en lo que constituye una auténtica fiesta de pueblo.

