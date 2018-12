Concluyó vuelta ciclística a Pinar del Río

La tercera y última etapa de la Vuelta Ciclística a Pinar del Río la conquistó la artemiseña Marlies Mejías en el sector femenino, mientras el guantanamero Onel Santaclara lo hizo entre los hombres, después de vencer un circuito de más de 70 kilómetros.

Arlenis Sierra, de Granma, y Claudia Baró, de Matanzas, se adjudicaron el segundo y tercer puestos, y entre los varones Frank Consuegra, de Holguín, e Hidalgo Vera, de Guantánamo, con aplausos para el escolar Javier Ernesto Cabrera.

Al finalizar la última etapa de la Vuelta Ciclística a Pinar del Río se dieron a conocer los ganadores del premio de la montaña masculino y femenino, coronas que se adjudicaron Arlenis Sierra de Granma y el holguinero Frank Consuegra.

La competencia en el contexto general e individual la coronó Emilio Pérez del equipo vueltabajaro, seguido del artemiseño Felix Nodarse e Hildago Vera de Guantánamo.

