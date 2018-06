Concluye Campeonato Panamericano de esgrima en La Habana

Con acción en las pruebas por equipos de florete femenino y sable masculino concluirá en La Habana el torneo continental de esgrima, cita que otorga 7 boletos por colectivos a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Las floretistas cubanas que buscarán el cupo a la justa multideportiva del próximo año en Perú serán Maite Sánchez, quien se ubicó décima en la porfía individual, Elizabeth Hidalgo, Daylen Moreno y Elisa Tamayo.

En el caso de los sablistas, representarán a Cuba Harold de la Caridad Rodríguez, que logró incluirse entre los 16 mejores individualmente, junto a Ricardo Prado, Hansel Rodríguez y Noslen Montalvo.

En el florete para damas las anfitrionas se estrenarán ante República Dominicana; mientras sus compañeros del sable rivalizarán en su debut frente a Chile, en ambos casos en busca de avanzar a la fase de los 8 mejores.

