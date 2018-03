Concierto de raquetas cubanas en internacional de bádminton

Ver en acción a figuras noveles, con fuertes aspiraciones de asistir a la justa centrocaribeña, estuvo entre las satisfacciones de la edición XIX del Torneo Internacional de Bádminton Giraldilla de la Habana.

El evento categoría futura solo otorgó 1 600 puntos para el ranking mundial, y además no repartió premios en metálicos y disminuyó con respecto a otras ediciones la participación extranjera.

En la cita habanera demostraron madurez jugadores como Leodanis Martínez, Tahimara Oropesa, Adriana Artiz y Thalia Mengana, todos con posibilidades de representar a la mayor de las antillas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El badminton cuenta en China, Malasia e Indonesia con los más importantes exponentes, y Cuba luce al capitalino Osleni Guerrero, monarca centroamericano y con participación en campeonatos mundiales y juegos olímpicos.

(Por Jorge Ahmet Peña Suero)

