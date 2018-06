Compromiso de atletas cubanos a Barranquilla será ante Fidel

La delegación que representará a Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla será abanderada el 7 de julio ante el monolito que atesora los restos mortales del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba.

La dirección del INDER precisó que la actividad tiene como propósito rendir merecido tributo al máximo inspirador y guía de nuestro movimiento deportivo, y ratificar el compromiso de retener el primer lugar en la justa.

El luchador tres veces campeón olímpico y cinco veces monarca mundial Mijaín López recibirá la enseña nacional en su condición de abanderado.

El primer grupo arribará dos días antes a Barranquilla, a fin de completar la puesta en forma para la justa en que serán altas las exigencias para una delegación que estará representada por unos 550 competidores.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.