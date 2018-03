Completan cuarteto semifinalista para softbol masculino

Ciego de Ávila, Cuba.- Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, La Habana y Holguín aseguraron sus plazas para la disputa, este sábado, del pase a la discusión del título del Campeonato de Softbol, primera categoría, en el sexo masculino que se desarrolla en la provincia avileña.

El primero y el segundo conjuntos con más victorias se enfrentarán en la semifinal que se jugará por el sistema page ; el que gane en ese desafío irá directo a la final y el que pierda jugará de nuevo frente al triunfador entre la tercera y cuarta posición, choque que dará el otro cupo a la disputa del campeonato.

El equipo avileño, actual monarca del softbol masculino, llegó invicto a la semifinal con 14 triunfos y rivalizará con el de Santiago de Cuba.

La escuela provincial de ese deporte, en Ciego de Ávila, acoge la competencia desde el día 16 pasado, en la que han intervenido, además, las provincias de Villa Clara y Las Tunas.

