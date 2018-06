Competirán cubanos en torneo de bádminton en Perú

Cuba estará representada por 4 jugadores en el Torneo Internacional de Bádminton que acogerá Lima, Perú, del 28 de junio al 1 de julio próximo, una competencia que reparte puntos para el ranking mundial.

Osleni Guerrero, subcampeón de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2012 y único badmintonista cubano con experiencia olímpica, en Río de Janeiro 2016, liderará el equipo de la nación caribeña en esa cita.

Junto a él competirán en territorio peruano Leodannis Martínez, Tahimara Oropesa y Yeili Mari Ortiz, en un certamen con categoría de Serie Internacional y que otorgará 2 500 unidades a los ganadores en cada una de las pruebas.

Alexis Ramírez, comisionado nacional de ese deporte, declaró que ese evento será el último fogueo de los raquetistas cubanos con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

