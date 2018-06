Comienzan en La Habana actividades deportivas para la etapa estival

Por: Jorge Ahmet Peña Suero

Un ambicioso plan de verano A disfrutar Cuba desarrollará la dirección provincial de deportes del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, en La Habana, para los amantes de la actividad física.

El parqueo del estadio Latinoamericano es el escenario que acoge un festival deportivo-recreativo con la participación de instituciones de la capital.

Para esta tarde está reservada una de las mejores atracciones de la jornada sabatina, con el encuentro de béisbol entre glorias deportivas y humoristas, informó en conferencia de prensa Jorge Luis Alonso, jefe del departamento de recreación provincial.

El directivo puntualizó que este año continuará la brigada recreativa que estará visitando las diferentes comunidades de los 15 municipios habaneros.

El evento Cubaila está previsto para agosto, y también se programan cursos de verano como los programas Aprendiendo a Nadar, para menores de 14 años.

Dentro de las propuestas de la temporada se encuentran los juegos escolares nacionales previstos entre el 5 y el 22 de julio, y La Habana será sede del tenis, esgrima y la natación.

La delegación capitalina está integrada por 665 deportistas. Otra de las fechas importantes es el 16 de julio, Día de los niños, jornada para la cual está previsto un festival deportivo-recreativo, en el Liceo de Punta Brava.

El jefe del departamento de relaciones y propaganda de la dirección provincial de deportes, René Bocurt Pérez, dijo Radio Reloj que se estarán realizando juegos interbarrios de baloncesto, fútbol y voleibol.

