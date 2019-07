Comienza hoy tope Cuba-Estados Unidos de béisbol

La selección cubana de béisbol comenzará hoy su tradicional tope amistoso contra la siempre talentosa escuadra universitaria de Estados Unidos, que en esta ocasión acogerá 5 partidos en Carolina del Norte.

Los topes entre selecciones beisboleras de ambos países se reanudaron en 2013 y Estados Unidos marcha al frente con saldo de 19 victorias y 15 derrotas, pues ha ganado 5 de las anteriores series, incluidas las últimas cuatro de forma consecutiva.

Según está previsto, los partidos se desarrollarán en días sucesivos y el primer cotejo de hoy se disputará en el Frans Stadium, de la localidad de Hickory, mientras que mañana se trasladarán hasta Charlotte.

Para el jueves, la sede será el Durham Bull Athletic Park y el viernes jugarán en el National Training Complex, de Cary, para retornar el sábado hacia el parque de Durham, donde cerrarán las acciones.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.