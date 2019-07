Comienza el béisbol en Lima

Por: José Leandro Garbey

Lima, Perú. – La selección nacional de béisbol de Cuba comenzó hoy frente a Colombia su periplo por los Juegos Panamericano de Lima 2019.

Rey Vicente Anglada abrió con Lázaro Blanco como lanzador, Guillermo Alarcón en la receptoría; en el cuadro, Yordanis Samón, César Prieto, Yordan Manduley y Raúl González; en los jardines, Yoelkis Guibert, Roel Santos y Yurisbel Gracial; así como Estayler Hernández de bateador designado.

A la altura del quinto inning, los cubanos pierden por marcador de 2 carreras por 0, con par de vuelacercas a Blanco que fue sustituido en el tercer inning por el avileño Vladimír García; los nuestros poseen tres hits por cinco los colombianos.

En la cita regional Cuba está ubicada en el grupo dos junto a los cafeteros, canadienses y argentinos; clasifican dos selecciones por apartado y el rival de mayor exigencia para los nuestros será el combinado de norteamérica.

