Comienza clasificatorio de lucha rumbo a Barranquilla

Con acción en el estilo grecorromano, comienza en La Habana el torneo clasificatorio de lucha para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, que se extenderá hasta el próximo sábado 24.

Entre los seis grequistas de Cuba que saldrán al colchón este jueves en busca del cupo a la lid centrocaribeña, se encuentra Ismael Borrero, de los 67 kilogramos, y Oscar Pino de los 130.

A Borrero lo avalan su medalla de oro olímpica en Río de Janeiro 2016, y el título mundial conseguido en Las Vegas 2015; mientras Pino alcanzó la presea de bronce en la cita del orbe organizada en París, el pasado año.

En esa competencia, que dará siete boletos por división a los Juegos Regionales de Barranquilla, representarán a la Isla, además, seis mujeres e igual cantidad de hombres en la modalidad libre.

