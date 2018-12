Comenzará segunda etapa de Memorial de ajedrez

La segunda y definitiva mitad del Memorial Carlos Torre de ajedrez, comenzará hoy en Mérida, México, y es un nombre cubano el que más llama la atención: Carlos Daniel Albornoz.

Carlos ha hecho los deberes a la perfección con cinco triunfos en similar cantidad de salidas, razón por la cual es líder solitario en un grupo Magistral con más de 100 jugadores.

