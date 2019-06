Clavadistas cubanos con la mira en Lima

Los miembros de la selección cubana de clavados cumplirán a partir de mañana una base de entrenamiento en la ciudad mexicana de Mérida, previa a la participación en los Juegos Panamericanos de Lima.

El grupo bajo el mando de ex clavadista José Antonio Guerra lo encabezan la jovencita Anisley García y Jeinkler Aguirre, sobre quienes recaen las mayores responsabilidades de cumplir el objetivo de conquistar par de medallas de bronce.

Anisley fue campeona de la plataforma de la pasada cita centrocaribeña e intentará pelear por el podio frente a las favoritas mexicanas, estadounidenses y canadienses, mientras que las posibilidades de Jeinkler estarán en la plataforma sincronizada junto a Yusmandy Paz.

Por decisión técnica ambos estarán fuera del grupo que asistirá al Mundial que a mediados de julio acogerá la ciudad sudcoerana de Gwangju y que servirá de fogueo para el resto de las figuras.



