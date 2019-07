Citas cubanas en la agenda Panamericana

Lima, Perú. – El mayor imán de los Panamericanos acontecerá hoy, la ceremonia inaugural, a las 7 de la tarde en Cuba, donde participará la mayoría de la delegación antillana.

Será el mayor espectáculo cultural de Perú, una millonaria vitrina al mundo de la historia local y parte de la idiosincrasia de su pueblo, fiesta que terminará con el concierto de Luis Fonsi.

Antes del show, 5 deportes mantendrán activa la agenda pero solo dos con presencia cubana; el Voly de playa cierra hoy la fase de grupos con Leila Martínez y Maylén Delis buscando su tercera victoria frente a las locales, y Sergio González con Luis Reyes intentando la odisea de ganarle a Brasil para aspirar a la clasificación.

Iniciará el Pentatlón Moderno con la Esgrima de los torneos individuales; participarán Leydi Laura Moya, Eliani Cámara, Delmis Pérez, José Ricardo Figueroa y Lester Ders.

Yunisleidys Camejo fue un puntal, y no solo por su estatura, en el éxito cubano de este jueves sobre las puertorriqueñas durante el torneo femenino de balonmano panamericano.

La pívot, jugadora que impone fuerza en el juego interior, mostró confianza y la brindó a sus compañeras en los más de 40 minutos activa entre los 60 de juego, donde guió la ofensiva con 4 goles y la mejor efectividad del plantel.

Nuestra protagonista del día para Cuba en los Juegos Panamericanos, Yunisleidys Camejo, antes de ir a sanar un codo ligeramente dañado, aprovechó para enviar saludos a sus padres, a su hija y al pueblo de su natal Pinar del Río.

