Citas cubanas en la Agenda Panamericana

Lima, Perú. – La delegación cubana participará en 15 de los 21 deportes activos hoy en los Juegos Panamericanos de Lima; 14 de estos con disputa de medallas.

El Judo debe vivir su mejor jornada con protagonismo del subcampeón mundial Iván Felipe Silva y de otra con excelente ranking, Maylín del Toro; también buscará premio a Onix Cortés, y lo tendrá más difícil Jorge Martínez.

Este sábado finaliza el calendario de la Lucha libre panamericana, con muchas esperanzas depositadas en los medallistas mundiales Reineris Salas, Oscar Pino y Geandry Garzón, además de Yuriesky Torreblanca.

En la Pelota Vasca buscarán oros Dariel Leyva en Mano individual, Wendy Durán en Frontón peruano, Armando Chapi y Frendy Fernández en el Doble de pelota de cuero, en la Pelota de goma lo harán Daniela Darriba y Yasmary Medina, y la propia Yasmary junto a Leyanis Castillo en el Frontenis.

De la Albúfera Medio Mundo saldrá el oro de Ángel Fournier, resulta una sentencia general entre especialistas y prensa; también remarán por medallas Milena Venega y varias embarcaciones múltiples de ambos sexos.

Arlenis Sierra comanda las ambiciones cubanas por medallas hoy en el Ciclismo de ruta, en la Ruta para los elencos de ambos sexos; y el equipo masculino de Tenis de mesa retará a los argentinos en semifinales para luego tener cita rumbo al podio.

El Atletismo finaliza su cartelera y las mejores opciones de medallas para Cuba las presentan Jordan Díaz y Andy Díaz en el fortísimo evento del Triple salto, pero hay que seguir a las martillistas juveniles Amanda Almendariz y Yaritza Martínez.

Además competirán los pertiguistas Lázaro Borges y Andy Hernández, el vallista corto Roger Iribarne, más los relevos de 4 por 400 metros en ambos sexos.

Baurelys Torres abre la participación del Kárate con ambiciones de llegar al podio; y cierran la esgrima Yamirka Rodríguez, Ceily Mendoza y Diamelis González en el evento de Espada por equipos.

Las polistas jugarán con las brasileñas por obtener el bronce, y los hombres frente a los puertorriqueños por el 5t0 lugar; mientras que Luis Vega y Rodolfo Falcón hijo cierran la actividad de la Natación cubana.

Nélido Manso y su hija Iris navegarán en la final del Snipe mixto; Adrián Puentes y Elizabeth Rodríguez examinarán puntería con sus flechas; los hombres del Hockey disputan el 5to. lugar; y patinarán Haila Brunet, Amanda García y David Quintero.

Será esta la actividad cubana en el penúltimo día de competencias en Lima, pero una fecha que dejará pocas sentencias sin firmar para el medallero general, y para los análisis deportivos.

