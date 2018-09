Ciego de Ávila sigue en la punta de la pelota cubana

La Habana, Cuba. – Ciego de Ávila ganó 7 carreras por 6 a Matanzas con el sexto salvamento de Leomil González, líder en ese acápite junto a Héctor Ponce, quien sentenció la victoria de Industriales 7 a 2 sobre Villa Clara.

Las Tunas superó 10 carreras por 8 a Artemisa incluyendo vuelacerca de Yordanis Alarcón, crédito para Alberto Civil; por su parte Santiago de Cuba añadió otra conquista frente a Camagüey 5 a cero.

Holguín dominó 5 anotaciones por cero a Guantánamo con jonrones de Geidy Soler y Yunior Paumier, éxito al aval de Carlos Santiesteban; mientras que Sancti Spíritus tropezó 4 a 3 frente a Cienfuegos.

Mayabeque derrotó 13 carreras por 12 a la Isla de la Juventud con dos cuadrangulares de Pedro León, líder junto a Yosvani Alarcón con 8; y Granma castigó 6 por 2 a Pinar del Río con vuelacercas de Carlos Benítez, Lázaro Cedeño, Guillermo Avilés y Alexquemer Sánchez.

Después de estos resultados Ciego de Ávila sigue encabezando la tabla de posiciones de la Serie Nacional de Béisbol.

