Ciego de Ávila, sede del Juego de las Estrellas

El Juego de las Estrellas de la actual Serie Nacional de Béisbol será organizado en el estadio José Ramón Cepero de la ciudad de Ciego de Ávila, dio a conocer la dirección nacional de este deporte.

El desempeño de ese equipo, actual líder de la temporada, la disposición de las autoridades de la provincia y el tradicional respaldo de la afición, fueron factores valorados en favor de la decisión, dijo el comisionado Yovani Aragón.

Esta será la tercera vez que la capital de la piña celebrará este desafío, después de que fueran anfitriones en los años 1998 y 2007.

