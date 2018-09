Ciego de Ávila se consolida en la cima de la pelota cubana

La Habana, Cuba. – Ciego de Ávila añadió otra rayita en la vanguardia de la Serie Nacional de Béisbol tras dominar 5 carreras por una a Matanzas con jonrón de Abdel Civil y éxito para Yander Guevara en el montículo.

Industriales no dio libertad a Villa Clara y le derrotó 5 anotaciones a 4en extrainning; Las Tunas sumó una victoria frente a Artemisa 8 por 2, y Yosvany Alarcón sigue a la vanguardia de los cañoneros con su novena bola despedida del parque.

Santiago de Cuba barrió a Camagüey, ganó 9 carreras a 7 incluyendo vuelacercas de Gelkis Jiménez y Adriel Labrada; Holguín venció 6 por 5 a Guantánamo, cuadrangular para Geidy Soler en el quinto crédito de Wilson Paredes desde el box.

Pedro León comparte el liderazgo de jonrones, logró su noveno en la escoba de Mayabeque sobre la Isla de la Juventud 8 a 4; Granma tomó vida superando 13 por 6 a Pinar del Río; mientras que espirituanos y cienfuegueros sellaron con empate a 5 carreras por bando.

