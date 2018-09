Ciego de Ávila regresa a la cima de la pelota cubana

La Habana, Cuba. – El equipo Ciego de Ávila mantuvo su puesto de vanguardia en la Serie Nacional de Béisbol, al salvar la honra ante Villa Clara con marcador de 6 carreras por 2 mediante la actuación en la lomita de Yander Guevara y Leomil González.

Artemisa ganó aliento frente a Industriales y venció 14 anotaciones por 6 con jonrones de Elián Rodríguez y Dairon Blanco en un choque de 11 errores; mientras que Holguín cedió ante un Sancti Spíritus aferrado a la vida con pizarra de 5 por una, gracias a la labor monticular de Yamichel Pérez.

Las Tunas no abandona en el objetivo y venció 4 carreras por una a Pinar del Río con Yudiel Rodríguez y Yosbel Alarcón en la lomita, por su parte Mayabeque siguen ganando en intensidad tras blanquear 7 por cero a Santiago de Cuba.

La Isla de la Juventud permanece en la lucha por la clasificación y completaron el saqueo a Cienfuegos 10 carreras por 6; Guantánamo dominó 5 por una a Camagüey; y Matanzas el pleito particular a Granma al vencer 2 por una.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.