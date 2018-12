Ciego de Ávila no deja espacio

La Habana, Cuba. – El equipo de Ciego de Ávila pasó la escoba a su similar de Holguín, para seguir anclado en la cuarta posición de la Serie Nacional de Béisbol, ahora a juego y medio de su más cercano perseguidor, Industriales, que no pudo jugar por la lluvia.

Con el marcador en contra, los avileños llegaron al noveno capítulo a su última oportunidad, donde fabricaron 2 anotaciones dando un vuelco a la pizarra a su favor, mientras los holguineros no pudieron ripostar para caer 7 carreras por 6, resultado que los hundió aún más en lo profundo de la tabla.

Villa Clara no creyó en el favoritismo de Las Tunas y aprovechando una buena ofensiva de 11 indiscutibles y 4 errores de sus contrarios, se impusieron con marcador de 6 carreras por 3 para reafirmarse en el segundo lugar de la tabla.

Las lluvias asociadas al quinto frente frío de la actual temporada imposibilitaron el juego entre Sancti Spíritus e Industriales, equipo que viajará hasta el parque Julio Antonio Mella para un difícil compromiso con Las Tunas, subserie que mucho puede representar para las aspiraciones de los azules de la capital de estar en los play off.

A partir del lunes la cartelera se completa con los encuentros entre Holguín-Villa Clara y Ciego de Ávila-Sancti Spíritus, este último urgido de obtener victorias para no seguir descendiendo en la tabla de posiciones.

