Ciego de Ávila no asistirá a la Copa Gelabert de Fútbol Sala

El plantel de Ciego de Ávila canceló, en último momento, su participación en la Copa Jorge Gelabert de Fútbol Sala, que comenzará este martes en horario vespertino en la Sala Kid Chocolate, en La Habana.

Lo sustituirá el equipo Vasco Navarro de gran tradición en los campeonatos provinciales de la capital cubana, y ya serán cinco los conjuntos citadinos que lucharán por el título de la justa.

La ausencia de los representantes de la Tierra de la Piña provoca cambios previos a la primera fecha de competencias. Ahora el apartado A estará conformado por Pinar del Río, La Habana, Juveniles y el incorporado Vasco Navarro. Mientras que el grupo B se mantendrá intacto con Granma, Isla de la Juventud, Olimpiakos e Industriales.

De los ocho seleccionados en pugna avanzarán a las semifinales los dos con mejor acumulado por llave. La Gran Final se efectuará el día 30 de junio.

La lid rinde tributo al destacado periodista de la emisora COCO, Jorge Gelabert Pérez, quien realizó una fuerte labor por el desarrollo del Futbol Sala en la isla.

Calendario Competitivo (actualizado)

26 de junio

Grupo B

– Olimpiakos vs Granma( 2:00 PM)

– Industriales vs Isla de la Juventud (4:00 PM)

Grupo A

– Pinar del Río vs Vasco Navarro (3:00 PM)

– La Habana vs Juveniles (5:00 PM)

27 de junio

Grupo B

– Olimpiakos vs Isla de la Juventud (2:00 PM)

– Industriales vs Granma (3:00 PM)

Grupo A

– La Habana vs Pinar del Río (4:00 PM)

– Vasco Navarro vs Juveniles (5:00 PM)

28 de junio

Grupo B

– Granma vs Isla de la Juventud (2:00 PM)

– Industriales vs Olimpiakos (4:00 PM)

Grupo A

– La Habana vs Vasco Navarro (3:00 PM)

– Pinar del Río vs Juveniles (5:00 PM)

29 de junio

Discusión de puestos del 5to al 8vo

– 3ro A vs 4to B (2:00 PM)

– 3ro B vs 4to A (3:00 PM)

Semifinales

– 1ro A vs 2ndo B (4:00 PM)

– 1ro B vs 2ndo A (5:00 PM)

30 de junio

– Discusión medalla de Bronce (2:00 PM)

– Discusión medalla de Oro (3:00 PM)

