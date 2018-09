Ciego de Ávila gana y sigue de líder en la pelota cubana

La Habana, Cuba. – El líder Ciego de Ávila dio lechada a Pinar del Río 2 carreras por cero, durante la jornada de este viernes en la Serie Nacional de Béisbol, con una excelente labor del avileño Arnaldo Rodríguez, quien solo permitió un hit en el noveno inning.

Las Tunas ganó 3 anotaciones por 2 a Villa Clara con bambinazo de Rafael Viñales para respaldar a José Armando Peña; Santiago de Cuba venció 3 por cero a Cienfuegos, Alberto Biset mejoró su liderazgo en Promedio de Carreras Limpias y llegó a 7 triunfos.

César García logró apertura de alta calidad y completó la lechada de Granma 5 carreras a cero sobre Artemisa, Guillermo Avilés aportó jonrón; Camagüey complicó más a Sancti Spíritus, al derrotarlo 11 por 3, con vuelacerca de Héctor Hernández, mientras Industriales fue mejor que Matanzas 8 por 3.

Mayabeque y Guantánamo fueron víctimas de la lluvia y jugarán par de veces hoy; mientras que la pizarra en el duelo Holguín – Isla de la Juventud no se publicó en la Web oficial del evento.

