Ciego de Ávila e Industriales; abrazo en la cima

La Habana, Cuba. – Villa Clara sigue escalando en la tabla de posiciones de la Serie Nacional de Béisbol y detuvo por segunda ocasión a Ciego de Ávila, ahora una carrera por cero en duelo que tuvo por ganador a Pablo Guillén y como protagonista en la decisión a Yulexis la Rosa con un jonrón.

Industriales igualó en la cima con los avileños al vencer a Artemisa 6 anotaciones por 5 en choque de extendidos extrainnings; mientras que Holguín se recuperó ante Sancti Spíritus con marcador de 6 a 3 guiado por Rubén Rodríguez desde la lomita.

Mayabeque no desiste en sus ambiciones y golpeó fuerte a Santiago de Cuba 9 carreras por 8 con dos jonrones de Pedro León, líder con 12; y Las Tunas permanece en la lucha, al derrotar 7 por 4 a Pinar del Río.

La Isla de la Juventud mantiene opciones tras vencer 5 anotaciones por una a Cienfuegos en juego donde Migue Ángel Lastra logró su séptimo salvamento; Granma dominó 3 por 2 a Matanzas, y Camagüey 8 por cero a Guantánamo.

