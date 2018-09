Ciego de Ávila anclado en la cima de la pelota cubana

La Habana, Cuba. – Los avileños no quieren esperar, se acercaron más a la clasificación tras blanquear 6 carreras por cero a Granma con excelente labor de Dachel Duquesne, apoyado por jonrones de Humberto Morales y Alfredo Fadraga.

La lluvia impidió el juego de Villa Clara y Pinar del Río, situación que aprovechó Santiago de Cuba para escalar al segundo lugar con éxito 8 anotaciones a 4 sobre Holguín en el regreso de Ulfrido García, conectó vuelacerca Santiago Torres.

Las Tunas ganó 8 por 5 a Industriales incluyendo el noveno cuadrangular de Yosvany Alarcón; mientras que Sancti Spíritus logró un valioso triunfo 8 a 2 frente a Mayabeque guiados por Pedro Álvarez.

Artemisa y Matanzas pospusieron ante la lluvia; Yasiel Morales comandó a Cienfuegos 6 carreras por 3 contra Guantánamo; y Camagüey venció a la Isla de la Juventud 12 por 7 en extrainning.

