Ciclistas reciben estandarte para Juegos de Lima

Campeonas mundiales y continentales junto a jóvenes promesas, conforman la selección del ciclismo cubano que firmó hoy el Libro de la Dignidad, y recibió la bandera nacional y el estandarte de disciplina lista para los Juegos Panamericanos de Lima.

El comisionado nacional de ciclismo, declaró que una medalla de oro y 4 de bronce, constituyen el propósito competitivo del equipo, integrado por 6 féminas e igual número de varones.

Arlenis Sierra recibió de manos de Osvaldo Vento Montiller, titular del Inder, la bandera que defenderán en la cita continental.

Llevamos como meta y propósito obtener el mayor resultado posible para poder colocar a Cuba en el mejor puesto al final de la competencia, aseveró la campeona Panamericana de la ruta en Guadalajara 2011.

