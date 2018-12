Ciclistas espirituanos dominan la montaña

Ciclistas de la provincia de Sancti Spíritus dominaron 4 de las 6 categorías lidiadas en la Copa Nacional por invitación de Ciclismo de Montaña, que durante este fin de semana se celebró en esa provincia.

En las categorías de Máster A, Máster B, Aficionados y Juvenil, resultaron ganadores los espirituanos Jorge Rojas, Alfredo Piña, Orestes Martínez y David Molina respectivamente, mientras que en Damas y Élite se alzaron con la victoria Ludisnelis Fleitas y Álvaro Soca.

