Ciclistas cubanas en escalafón olímpico

Cuba se ubica en el lugar 22 de la clasificación olímpica femenina en el ciclismo de ruta del Campeonato Panamericano en México, con 317 puntos acumulados por Arlenis Sierra, Heidy Praderas y Yusmary Díaz.

Arlenis, quien comenzó este año en condición de única cubana en el escalafón olímpico, continúa de líder de la representación nacional, ahora con casi 300 unidades, seguida por Heidy y Yusmary.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.