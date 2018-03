Centrales vence a Occidentales en Especial de Beisbol

Liderado por Frederich Cepeda, el mejor bateador de los Clásicos Mundiales, el conjunto de Centrales derrotó 9-5 a Occidentales en la Serie Especial de Béisbol, en el estadio santiaguero Guillermón Moncada.

Cepeda, quien este sábado dio jonrón con bases llenas, dos out y el marcador 5-4 en el séptimo capítulo, declaró que se siente en muy buena forma y que el torneo es una excelente preparación, sobre todo para los más jóvenes.

La triangular entre ambos elencos y Orientales es una estrategia para alistar a la preselección cubana en pos de ganar los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, en julio venidero.

Carlos Martí, director técnico del equipo Cuba en los últimos eventos, destacó que hay una buena mezcla de fortalezas entre los peloteros contendientes, útil para realizar análisis muy ricos, trazar disimiles tácticas y observar a los más bisoños

