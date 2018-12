Celebra legislador estadounidense acuerdo de béisbol con Cuba

La habana, Cuba. – El senador norteamericano Patrick Leahy celebró este miércoles el acuerdo alcanzado entre las Grandes Ligas de Estados Unidos y la Federación Cubana de Béisbol.

Las Grandes Ligas de Estados Unidos y la Federación Cubana de Béisbol dieron a conocer que lograron un histórico convenio para normalizar las contrataciones de los peloteros de la Isla hacia las Mayores, lo cual podrán hacer los 30 equipos de la Gran Carpa a partir de 2019.

Leahy recordó que uno de los primeros avances en los nexos entre ambos territorios fue el juego de béisbol celebrado en La Habana en 1999 entre la selección nacional de la Isla y Orioles de Baltimore.

De acuerdo con el senador demócrata, acoge con satisfacción el trabajo de las Grandes Ligas para alcanzar ese convenio y permitir a los peloteros cubanos jugar de manera segura para los equipos estadounidenses.

